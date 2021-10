A falta de diretores na PJ, o acidente mortal com Alec Baldwin e outros destaques TSF

© Ricardo Ramos/Global Imagens

Entre os assuntos que definiram a manhã desta sexta-feira está a falta de diretores na Polícia Judiciária (PJ). A Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, a Diretoria do Norte e na Unidade de Informação Financeira da PJ estão sem direção, e, em certos casos, a situação arrasta-se há cerca de seis meses. Em declarações à TSF, Fernando Negrão, antigo ministro da Justiça e ex-diretor da Polícia Judiciária, considera que o caso começa a ser preocupante.

Na sequência desta notícia, a a direção nacional da Polícia Judiciária veio, entretanto, afirmar que a situação será resolvida até ao final do mês de novembro.

Na ordem do dia está um acidente mortal na rodagem de um filme norte-americano. O ator Alec Baldwin disparou com uma arma de adereço, que não devia estar carregada, matando a diretora de fotografia e deixando ferido o realizador do filme.

Em destaque está ainda o caso do julgamento de Ricardo Salgado. A defesa do ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) critica a decisão do tribunal, que rejeitou a suspensão do julgamento por causa da doença de Alzheimer diagnosticada ao arguido.

A TSF esteve também a acompanhar as atualizações da Polícia de Segurança Pública (PSP) sobre a operação Scorpion. Em causa está um esquema de tráfico de armas, que já levou à detenção de pelo menos seis pessoas.

E, por último, a notícia da morte do maestro holandês Bernard Haitink. Tinha 92 anos e uma carreira de mais de seis décadas, em que se distinguiu como um dos principais intérpretes das obras orquestrais de Gustav Mahler e Anton Bruckner, e como titular da Real Orquestra do Concertgebouw.