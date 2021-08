A família da cerveja artesanal cresceu. O que se bebe em Portugal?

© Rui Oliveira/Global Imagens

No primeiro ano da pandemia, as vendas de cerveja caíram quinze por cento, mas apesar do impacto do confinamento no setor, as exportações subiram nove por cento.

No Dia Internacional da Cerveja, criado em 2007, há estudos que indicam que em Portugal, em média, cada pessoa bebe duas cervejas por dia.

Nos últimos anos houve um crescimento considerável no número de produtores, vendedores e consumidores de cerveja artesanal.

Em Portugal, este é, um mundo de gente que se conhece, uma espécie de família alargada, mas também um negócio em expansão. A cerveja artesanal, em tempo de desconfinamento, volta a estar em destaque no final da próxima semana, no Artbeer Fest, em Caminha.

O Dia Internacional da Cerveja foi criado em 2007, em Santa Cruz da Califórnia, e começou por ser uma celebração apenas no bar dos fundadores, que depois se expandiu até se transformar num evento mundial.

Em Portugal, a data é celebrada pela Confraria da Cerveja, uma entidade não lucrativa que nasceu do sonho de sete personalidades portuguesas do setor cervejeiro.

Países onde há o maior consumo de cerveja:

1. China

2. EUA

3. Brasil

4. México

5. Alemanha

6. Rússia

7. Japão

8. Inglaterra

9. Vietname

10. Espanha

Países onde há o maior consumo de cerveja per capita:

1. República Checa

2. Áustria

3. Alemanha

4. Roménia

5. Polónia

6. Irlanda

7. Espanha

8. Eslováquia

9. Namíbia

10. Croácia