A festa dos campeões mundiais à chegada a casa, redes sociais ainda em baixo e outros destaques TSF

Já estão em Portugal os novos campeões do mundo de futsal. A seleção nacional foi recebida em festa no Aeroporto de Lisboa, antes de seguirem viagem para a Cidade do Futebol. Feita a visita, seguiu-se uma visita a Belém, onde o Presidente da República exaltou os feitos dos portugueses: "Quando somos muito bons, somos os melhores do mundo." Pode ver as melhores imagens abaixo:

Passavam poucos minutos das 16h15 quando Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp deixaram de poder ser acedidos. Ainda não é conhecida a razão que levou ao apagão.

O Conselho de Ministros reúne-se, esta terça-feira, de forma extraordinária para discutir o próximo Orçamento do Estado.

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública afastou a possibilidade de haver aumentos salariais generalizados na função pública no próximo ano devido ao atual cenário macroeconómico.

Esta segunda-feira foi de novidades a nível europeu para as vacinas contra a Covid-19. A Agência Europeia do Medicamento aprovou a terceira dose das vacinas da Pfizer e Moderna, mas apenas para doentes com "sistemas imunitários gravemente enfraquecidos". Já sobre a aplicação de uma dose de reforço da vacina da Pfizer a maiores de 18 anos, a autoridade europeia diz que cabe a cada país ponderar.

O Instituto Geográfico Nacional de Espanha registou esta tarde um sismo de magnitude de 3.7, com epicentro em Mazo, na ilha de La Palma. Este abalo foi um dos mais intensos desde a entrada em erupção do vulcão de Cumbre Vieja.

Uma investigação publicada pela "Frontiers in Marine Science" revela que o plástico que flutua no mar Mediterrâneo tenha já um peso de 3.760 toneladas.