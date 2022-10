A festa e o "alívio" com a eleição de Lula, míssil russo cai na Moldova e outros destaques TSF

© Nelson Almeida/AFP

A contagem ficou fechada ao início da manhã. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito Presidente do Brasil, com 50,9%, derrotando Jair Bolsonaro, que obteve 49,1%, depois de contados todos os votos. Bolsonaro ainda não reagiu à derrota.

Nas ruas de São Paulo, a TSF testemunhou a festa e ouviu mensagem de esperança para o futuro do Brasil.

O bisneto do escritor Jorge Amado, Nicolau Amado, saudou, em declarações à TSF, a reeleição de Lula da Silva como o Presidente do Brasil, referindo que o discurso do candidato do Partido Trabalhista "dá um alívio" ao país.

Aclamado pelos seus apoiantes como símbolo da luta contra pobreza e odiado por aqueles que defendem o mito Jair Bolsonaro, derrotado nas eleições presidenciais deste domingo, Luiz Inácio Lula da Silva volta a governar o Brasil, 20 anos depois do primeiro mandato.

O Governo anunciou esta manhã um aumento do valor das bolsas dos estudantes de ensino superior já em 2022. O objetivo é garantir a todos os bolseiros que "no mínimo se mantém o valor real do apoio social que é concedido."

O mapa de vagas para formação de médicos especialistas em 2023 é o "maior de sempre", totalizando 2054, mais 115 do que este ano, anunciou o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

A taxa de inflação anual na zona euro voltou a bater recorde este mês, chegando aos 10,7% em outubro após 9,9% no mês passado, segundo uma estimativa publicada esta segunda-feira pelo gabinete estatístico da União Europeia, o Eurostat.

Um míssil russo caiu, esta segunda-feira, em território da Moldova após ser abatido pela força aérea ucraniana, anunciou o governo moldavo, mas sem o registo de vítimas.

A Rússia lançou dezenas de mísseis contra a Ucrânia nas primeiras horas desta segunda-feira, confirmaram as autoridades ucranianas. Apesar dos sistemas de defesa antiaérea, várias infraestruturas energéticas na capital Kiev foram atingidas, deixando centenas de milhares de residentes sem eletricidade.

O Instituto Ricardo Jorge em colaboração com a ARS do Algarve está a levar por diante um trabalho pioneiro no País.

Um powerpoint e uma exposição sobre corrupção, lobbying ou tráfico de influências. Foram estes os temas trabalhados pelos alunos da Escola Secundária José Gomes Ferreira, em Benfica. Em português, na matemática ou na filosofia, todas as disciplinas podem incluir atividades para sensibilizar os mais novos para os perigos da corrupção. As candidaturas para a segunda edição do programa RedEscolas Anticorrupção acabam a 31 de outubro.