A festa e o medo a uma semana do dia D do Brasil, IL acusada de "fraude eleitoral" e outros destaques TSF

© Fernando Marron/AFP

Por TSF 24 Outubro, 2022 • 12:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Falta menos de uma semana para a segunda volta das eleições presidenciais no Brasil. A TSF está no Rio de Janeiro e falou com apoiantes de Lula de Silva na roda de samba do bairro da Glória, onde ninguém é apolítico.

O penúltimo frente a frente entre Lula e Bolsonaro estava marcado para esta madrugada, mas acabou por se tornar numa entrevista ao atual presidente brasileiro. Isto porque Lula da Silva recusou o convite da TV Record para o debate.

O ex-deputado Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro, resistiu a uma ordem de prisão e disparou contra dois polícias federais na cidade de Comendador Levy Gasparian, no estado do Rio de Janeiro.

Por cá, o político e historiador José Pacheco Pereira acusou, no programa da TSF e CNN "O Princípio da Incerteza", a Iniciativa Liberal de "fraude intelectual" depois de o partido ter feito uma publicação no Twitter em que compara José Sócrates a Liz Truss, afirmando que os dois governantes tiveram em comum uma política de "despesa pública descontrolada".

Ainda na Iniciativa Liberal, Tiago Mayan ficou surpreendido com a saída de João Cotrim de Figueiredo. No programa Café Duplo da TSF, Mayan garantiu que não será candidato à liderança da IL e afirmou que o partido tem muitas alternativas.

A Galp obteve um lucro de 608 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma subida de 86% face ao mesmo período do ano passado, e de 187 milhões no terceiro trimestre, mais 16%. No entanto, os resultados mostram ainda uma descida face aos 265 milhões registados no segundo trimestre.

Já são mais de 76 mil os consumidores de gás que transitaram do mercado liberalizado para o mercado regulado.

No sábado, em Alvalade, as claques afetas ao Sporting deflagraram fogo-de-artifício atrás da baliza de Adán, nos minutos iniciais da partida. Por isso, o Governo preparou um diploma, denominado Regime Jurídico dos Explosivos e Substâncias Perigosas, que inclui a criminalização do uso e deflagração de engenhos pirotécnicos em recintos desportivos.

Por fim, já é conhecida a lista de pré-convocados de Fernando Santos para o Mundial do Qatar. São 55 jogadores e o documento foi enviado à FIFA pela Federação Portuguesa de Futebol.