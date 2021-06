A fuga dos profissionais do IPO, bónus em apps para jovens vacinados e outros destaques TSF

© Orlando Almeida / Global Imagens

Por TSF 07 Junho, 2021 • 12:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Entre os assuntos que definiram a manhã desta segunda-feira está a saída de 50 profissionais de saúde do IPO de Lisboa, no último mês. Com o fim do estado de emergência, abriu-se a porta à saída de médicos e enfermeiros para o setor privado.

Na ordem do dia está também a diminuição das reações adversas à vacina da Covid-19. Apesar dos números baixos, AstraZeneca e Pfizer lideram as queixas.

Destaque ainda para o adiamento do julgamento de Ricardo Salgado. O ex-banqueiro está indiciado por crimes de abuso de confiança.

E com o aproximar do verão, começa a aumentar o perigo dos fogos. Esta segunda-feira, há mais de 50 concelhos em risco muito elevado de incêndio - com Portimão a apresentar mesmo risco máximo.

A TSF traz -lhe ainda a história da curiosa parceria feita entre as autoridades de saúde britânicas e as aplicações de encontros. Os jovens vacinados contra a Covid-19 vão passar a ter bónus nestas apps, numa tentativa de incentivar a vacinação.