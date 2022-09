A garantia de Costa para 2024, o encontro de Marcelo com Bolsonaro e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa © Mário Cruz/Lusa (arquivo)

Por TSF 07 Setembro, 2022 • 12:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ainda no rescaldo do anúncio do pacote de medidas para fazer face ao aumento do custo de vida, António Costa desdobra-se em explicações sobre os apoios decididos. Em Faro, à margem da cerimónia de alteração do nome do aeroporto, o primeiro-ministro garantiu que os reformados e pensionistas "não vão perder dinheiro em 2024", adiantando que o aumento nesse ano será definido daqui "em função do que for a evolução da inflação ao longo de 2023".

No outro lado do Atlântico, Marcelo Rebelo de Sousa já se encontrou com Jair Bolsonaro em Brasília. A reunião começou com uma hora de atraso, durou pouco mais de 15 minutos e a conversa foi, sobretudo, sobre a história de D. Pedro I do Brasil, IV de Portugal.

Por lá, os desfiles cívico-militares e manifestações de apoio ao Presidente Jair Bolsonaro, por ocasião do bicentenário da independência do país, colocam a capital, mas também o Rio de Janeiro, em estado de alerta de segurança. No desfile oficial em Brasília estão proibidos vários itens como armas, mastros de bandeira, vidros, sprays e apontadores de laser, entre outros.

Por cá, esta quarta-feira fica também marcada pelo início da vacinação sazonal contra a Covid-19 e a gripe em Portugal. A campanha de cem dias para imunizar cerca de três milhões de pessoas até dezembro tem como objetivo proteger os grupos mais vulneráveis.

Ainda na saúde, mais um alerta depois de mais 61 enfermeiros do Serviço de Urgências do Hospital de Abrantes terem pedido escusa de responsabilidade. Em declarações à TSF, Pedro Costa, presidente do sindicato dos enfermeiros, não esconde a preocupação e avisa: "Enquanto não acontecer nada muito grave vão continuar a desvalorizar."

Nos EUA, a Polícia Federal norte-americana (FBI) descobriu durante as buscas realizadas na casa do ex-Presidente Donald Trump, na Florida, um documento que descreve as defesas militares de um Governo estrangeiro, noticiou esta quarta-feira o jornal Washington Post.

Nos bastidores da guerra na Ucrânia, destaque para as declarações de Vladimir Putin. O presidente russo negou esta quarta-feira que Moscovo esteja a usar a energia como uma "arma" contra a Europa, dias após o fornecimento de gás russo através do gasoduto Nord Stream ter sido interrompido.

Por outro lado, o líder russo declarou que é impossível para os países ocidentais isolarem a Rússia, apesar das sanções contra Moscovo que representam uma "ameaça para o mundo inteiro". "Não importa o quanto alguns gostariam de isolar a Rússia, é impossível fazê-lo", disse.

O Presidente russo disse também esta quarta-feira que vai falar com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para exigir que os cereais ucranianos se dirijam para "os países mais pobres" e não para a Europa.

Sobre Zaporijia, a Rússia solicitou "esclarecimentos" sobre o relatório da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), depois de o órgão das Nações Unidas ter exigido uma "zona de segurança" em redor da central nuclear para evitar um acidente grave.

Do lado ucraniano, o Presidente Volodymyr Zelensky considerou esta a proposta de Bruxelas de restringir os vistos para cidadãos russos "um passo importante", reforçando que "a Europa não é lugar para assassinos e para aqueles que os apoiam passearem".

A terminar, um alerta do setor automóvel, que é também uma consequência da guerra: levar o carro ao mecânico vai ficar mais caro nos próximos meses devido ao aumento dos preços das peças.