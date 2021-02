A grande queda do PIB, gémeos com pais diferentes e outras notícias que marcaram a Manhã

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Em primeiro lugar nos assuntos que definiram a manhã desta terça-feira, está a queda do PIB em 7,6%, no último ano. Apesar de ser a maior queda em, pelo menos, 25 anos, não se confirmaram as piores previsões nacionais e internacionais.

Na ordem do dia, está também o início do julgamento do caso da morte de Ihor Homenyuk, com os três inspetores acusados pelo homicídio a desmentirem a ex-diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). E para juntar à controvérsia: após a polémica demissão, Cristina Gatões passou de diretora a assessora do SEF.

Destaque ainda para o recorde de queixas no setor da Saúde. Em janeiro, foram cerca de 800 as reclamações apresentadas no Portal da Queixa.

Se está farto de desculpas no seu prédio, a TSF conta-lhe quais são as novas regras para as reuniões de condomínio (que podem ser feitas à distância).

E porque o insólito, às vezes, é o mais real, conheça a rara história destes gémeos nascidos de pais diferentes.