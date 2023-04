A "gravíssima" atuação de Hugo Mendes no caso TAP, o vídeo polémico de Dalai Lama e outros destaques TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

A manhã informativa da TSF desta segunda-feira fica marcada pela reação do primeiro-ministro ao "gravíssimo" e-mail que o ex-secretário de Estado Hugo Mendes enviou à presidente executiva da TAP sobre o voo de Marcelo. António Costa afirma que teria obrigado à sua demissão na hora.

O líder do PSD, Luís Montenegro, acusou António Costa de "fuga às responsabilidades". Já o presidente da IL, Rui Rocha, culpou o chefe de Governo de sacrificar Hugo Mendes, que já estava demitido, "para tentar aliviar as suas responsabilidades" sobre a TAP.

Destaque também para o líder espiritual Dalai Lama, que apresentou um pedido de desculpas após um vídeo em que beija uma criança e pede que o menino lhe chupe a língua se ter tornado viral nas redes sociais.

O serviço digital Caixa Direta da Caixa Geral de Depósitos (CGD) está a registar falhas, confirmou o banco público à TSF.

Mais de 150 medicamentos, entre os quais fármacos para o tratamento da hipertensão (Inderal), antibióticos (Clamoxyl) e vacinas contra a hepatite A e B, estão proibidos para exportação, segundo o Infarmed.

Por fim, o piloto português Miguel Oliveira vai regressar à competição no próximo fim de semana, no Grande Prémio das Américas de MotoGP, terceira ronda do Mundial de Velocidade, que se disputa em Austin, nos Estados Unidos.