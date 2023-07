A História "é o Homem a cumprir-se." Ouça aqui a entrevista TSF com José Mattoso em 2010

© José Carlos Carvalho (arquivo)

O historiador José Mattoso, que morreu este sábado aos 90 anos, conversou com a TSF em 17 de julho de 2010 sobre o trabalho do seu pai, António Gonçalves Mattoso, o passado como monge e a acusação que fez aos beneditinos, mas também sobre a História e o que ela é, o passado como professor universitário e a passagem por cargos de chefia, incluindo a direção da Torre do Tombo.

Ouça aqui a entrevista com José Mattoso, gravada em 17 de julho de 2010. 00:00 00:00

José Mattoso nasceu em Leiria a 22 de janeiro de 1933, e foi o primeiro a ser distinguido com o Prémio Pessoa, em 1987.

Autor de mais de 30 obras (algumas em colaboração), renovou o interesse pelo estudo da Idade Média portuguesa, área sobre a qual publicou a maior parte da sua obra, nomeadamente "Identificação de um País" (1985), que apresentou novas linhas de investigação sobre aquele período.

O historiador assinou também uma biografia de D. Afonso Henriques, publicada em 2006 pelo Círculo de Leitores, e dirigiu várias obras coletivas ("História de Portugal", 1993-1994; "História da vida privada em Portugal", 2010-2011; "Património de origem portuguesa no mundo", 2010).