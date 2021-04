A homenagem a Jorge Coelho na Circulatura do Quadrado

Jorge Coelho © João Relvas/Lusa

Jorge Coelho, o antigo governante, que morreu esta quarta-feira aos 66 anos, vítima de doença súbita, foi comentador residente durante vários anos no programa Quadratura do Circulo, recentemente renomeado Circulatura do Quadrado, emitido pela TSF e pela TVI.

Na última emissão do programa, transmitida esta quarta-feira, sentiu-se a falta de um amigo. Carlos Andrade, Pacheco Pereira, Ana Catarina Mendes e Antonio Lobo Xavier deixaram a sua homenagem a Jorge Coelho.

Em mais de 30 anos a moderar o programa, "este será seguramente aquele que mais me custará fazer", começa por lamentar Carlos Andrade no início da emissão.

Ouça aqui a homenagem a Jorge Coelho no programa Circulatura do Quadrado 00:00 00:00

Pacheco Pereira recorda Jorge Coelho sobretudo como um amigo, alguém que "cultivava um sentimento antigo, que é o sentimento de amizade, e cultivava naturalmente como quem respirava."

"Era dedicado aos seus amigos e essa dedicação não pretendia ter nada em troca. Era um homem completamente gratuito nessa dedicação."

Ana Catarina Mendes diz que antigo ministro das Obras Públicas e também da Administração Interna pelo Partido Socialista "pregou a todos uma enorme partida com esta morte."

"Vou recordar sempre o Jorge Coelho solidário, o Jorge Coelho amigo, o Jorge Coelho que tinha uma alegria imensa nas coisas que fazia."

Assumindo a "comoção", de voz embargada, António Lobo Xavier recordou Jorge Coelho "com uma saudade enorme, uma amizade insubstituível".

Dentro de dias estava combinado um almoço que já não acontecerá, lamenta. "Mas lembrá-lo-emos sempre."

OUÇA AQUI O PROGRAMA CIRCULATURA DO QUADRADO NA ÍNTEGRA