A hora vai mudar já na madrugada de domingo

A hora legal voltará depois a mudar a 29 de março de 2020, marcando a mudança para o regime de verão

Portugal vai atrasar os relógios uma hora na madrugada de domingo, dando início ao horário de inverno, conforme indica o site do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

Na madrugada de domingo (27 de outubro) em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, às 02h00 os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 01h00.

Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita à 01h00 da madrugada de domingo, passando para a meia-noite (00h00).

A hora legal voltará depois a mudar a 29 de março de 2020, marcando a mudança para o regime de verão.

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.

Mas e se a hora não mudasse...?

Se durante o verão podemos ter dias compridos para aproveitar o sol, com tardes longas, no inverno a história vai mudar de figura. A Comissão Europeia vai seguir os resultados da consulta pública europeia sobre o fim da mudança da hora. Dos 4,6 milhões de participantes, 80% quis manter a hora de verão durante todo o ano.

Em Portugal, as implicações seriam sentidas entre meados de novembro e meados de fevereiro. "O sol nasceria por volta das 9h da manhã. Esse é o preço que vamos pagar", explica Rui Agostinho, diretor de Observatório Astronómico de Lisboa.

"Toda a movimentação de massa que existe de deslocação para os empregos e para as escolas é feita ainda com estrelas no céu. Ou seja, às 7h/7h30, o corpo não está naturalmente a querer acordar. As pessoas irão conduzir para o trânsito ainda meio adormecidas, as crianças entram na escola e não dá para fazer começar a fazer aprendizagem porque o corpo ainda quer repouso", sublinha.