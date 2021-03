A idade deve ser o principal critério na vacinação? Os argumentos a favor e contra

Idosa é vacinada contra a Covid-19 © Luís Forra/Lusa

No dia em que se aguardam novidades da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre uma eventual alteração dos grupos prioritários na presente fase de vacinação, o tema esteve em debate no Fórum TSF.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, defendeu que o critério das doenças para a prioridade nas vacinas contra a Covid-19 é subjetivo e só atrasa a vacinação.

"É uma amálgama complexa, difícil, que não acelera o processo de vacinação", atirou.

No Fórum TSF, o bastonário afirmou que vacinar por idade é a forma mais eficaz de acompanhar doentes graves.

Ordem dos Médicos quer a idade como critério de prioridade para a próxima fase da vacinação 00:00 00:00

"Se a seguir a ter as pessoas com mais de 80 anos, os profissionais de saúde e alguns grupos específicos (relativamente pequenos) vacinados, a partir daí, começarmos a vacinar 'de cima para baixo', dos mais velhos para os mais novos, vamos apanhar cada vez mais as pessoas frágeis - porque a idade em si é um grande fragilidade para esta doença - e as pessoas com mais doenças - porque as pessoas que têm mais doenças, de uma forma geral, são as que têm mais idade", alegou Miguel Guimarães.

O bastonário dos médicos está confiante de que este é o melhor método para vacinar e mostra-se convencido de que, se a DGS decidir, nesta nova fase, adotar este critério da idade, deverá contar com o apoio da Task Force do Plano de Vacinação contra a Covid-19.

Também a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar defende a idade como primeiro critério para a vacinação contra a Covid-19. O presidente da associação, Nuno Jacinto, considera que é essencial facilitar o processo.

"Precisamos de simplificar e agilizar este processo de vacinação. Já há muito que temos falado deste critério da idade (...). Acaba por facilitar todo o processo de convocatória, de seleção, e também vai retirar um pouco a carga dos centros de saúde, permitindo que outras entidades possam colaborar", argumentou Nuno Jacinto, no Fórum TSF. "Será algo importante e que pode modificar a forma como está a decorrer a vacinação."

Os médicos de família consideram que ter a idade como critério vai facilitar o processo de seleção dos vacinados 00:00 00:00

Já o presidente do núcleo regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Vítor Veloso, está preocupado com a possível retirada dos doentes com cancro da lista prioritária.

Vítor Veloso admite que, numa segunda fase, pode ser seguido o critério da idade, mas que, antes, é preciso vacinar os doentes mais vulneráveis.

"Os doentes com cancro ativo já deveriam ter sido vacinados e não foram vacinados", declarou.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro insiste na necessidade de proteger os doentes mais vulneráveis 00:00 00:00

A preocupação é partilhada pela Associação Portuguesa de Insuficientes Renais. O presidente da associação, José Miguel Correia, defende que os doentes crónicos não devem ser excluídos.

"Consideramos que pode ser um critério a vacinação por idade, mas nunca descuidando os doentes crónicos", referiu. "Deixa-nos bastante preocupados a exclusão dos doentes renais crónicos, nomeadamente os transplantados", frisou José Miguel Correia, que fala mesmo numa "falta de critérios dentro do critério de vacinação".

A Associação Portuguesa de Insuficientes Renais tem receio pelos doentes crónicos 00:00 00:00

Posição diferente tem o presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Apesar de não esconder algum receio pela situação dos doentes diabéticos, José Manuel Boavida considera que, tendo em conta a escassez de vacinas, o melhor critério a adotar para a prioridade na vacinação é mesmo a idade.

"O critério da idade é o único critério legítimo, que não lança confusão e que todas as pessoas têm de aceitar", defendeu o presidente da associação dos diabéticos, adiantando ainda que, caso seja esta a decisão a ir para a frente, cerca de 30% das pessoas com diabetes entrarão na próxima fase de vacinação.

A Associação Protetora dos Diabéticos apoia o critério da idade para a prioridade na vacinação 00:00 00:00

