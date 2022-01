A importância de "convencer os não vacinados", as propostas do PS nas legislativas e outros destaques TSF

Miguel Castanho acredita que "é mais importante convencer não vacinados a vacinarem-se do que insistir em terceiras doses nos mais jovens" © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por TSF 03 Janeiro, 2022 • 20:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Num dia em que se registaram mais dez mortos e 10.554 casos de Covid-19 e a incidência aumentou de 1182,7 para 1805,2 casos de infeção por 100 mil habitantes, Miguel Castanho, investigador da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, considerou em declarações à TSF que "é mais importante convencer não vacinados a vacinarem-se do que insistir em terceiras doses nos mais jovens". Face aos números da pandemia dos últimos dias, António Costa convocou uma reunião com peritos sobre a situação epidemiológica para quarta-feira.

Ainda sobre António Costa, mas já com as agulhas apontadas para o dia 30 de janeiro, o Partido Socialista promete um Governo como "task force" e um aumento do salário mínimo para 900 euros até 2026. O secretário-geral do PS apresentou as linhas gerais do programa eleitoral esta segunda-feira.

O Sindicato Nacional da Polícia denunciou que a circulação das viaturas da PSP está restringida por causa da "proibição no abastecimento do combustível". Em causa estão contratos de fornecimento. A direção nacional da PSP fala em "questões burocráticas" relacionadas com a renovação do contrato de fornecimento de combustível.

O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrel, vai visitar a "linha da frente" do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, no momento em que os países ocidentais teme uma nova incursão dos russos pelo território ucraniano.

De volta a Portugal, o advogado da família do trabalhador que morreu vítima de atropelamento na A6 pelo carro em que seguia o ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita pediu a abertura da fase de instrução. José Joaquim Barros considera que Cabrita "também tem responsabilidade" no acidente.

No desporto, e mais concretamente no Sporting, o antigo presidente do clube Filipe Soares Franco aplaude o trabalho de Frederico Varandas e pede um novo mandato para que o atual presidente dos leões possa continuar o trabalho "admirável".