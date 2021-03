A ironia da raspadinha do património, suspensão na PSP e outros destaques TSF

© Ana Fonseca/Global Imagens (arquivo)

A raspadinha do património ainda não foi criada mas já dá que falar. Esta sexta-feira, em declarações à TSF, a presidente da Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património (APRUPP), mostrou-se perplexa com a iniciativa do Governo, mas também encontrou nela alguma ironia.

Esta tarde foi também confirmada a suspensão de dez dias de Manuel Morais, agente da Polícia de Segurança Pública Manuel Morais, que chamou "aberração" a André Ventura nas redes sociais. O órgão que conduziu o processo considera que o agente desrespeitou os deveres funcionais.

Em Torres Novas, a Polícia Judiciária deteve uma mulher de 41 anos, proprietária de um lar ilegal onde morreram duas idosas. A detida está acusada de vários crimes e aguarda para conhecer as medidas de coação.

Houve medalha de ouro portuguesa nos Europeus de pista coberta que decorrem em Torun, na Polónia. Auriol Dongmo é campeã europeia do lançamento do peso, com uma marca de 19,34 metros.

Há uma velha máxima que nos diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. Rodrigo Cabrita, fotojornalista, captou uma que mereceu uma distinção no concurso Pictures of the Year International (POY). É talvez a fotografia "mais forte de toda a minha vida enquanto fotojornalista", disse à TSF. O melhor é ver e ouvir:

Da Indonésia chega uma história de celebração. Um tagarela devia, por definição, falar de mais e ser indiscreto. Não foi o que aconteceu nos últimos 170 anos, mas tudo mudou agora. O ornitólogo Panji Gusti Akbar devolveu ao mundo a voz de uma espécie que se pensava extinta: o tagarela-de-sobrancelha-negra.

Fora do planeta Terra também há histórias para contar. A de hoje é do Gliese 486b, um exoplaneta que é uma "Super Terra" mas não é habitável. Está tudo aqui: