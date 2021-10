A isenção do IUC, o desemprego em queda há seis meses e outros destaques TSF

© Pedro Rocha/Global Imagens

Entre os assuntos que definiram a manhã desta quarta-feira está a isenção total do Imposto Único de Circulação (IUC), que o Governo se encontra a ponderar, para as empresas de transporte de mercadorias que utilizem veículos mais amigos do ambiente. A medida é defendida pela Antram e foi proposta durante uma reunião com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

E, de há meio ano para cá, os centros de empregos têm menos 74 mil desempregados inscritos. Há seis meses seguidos que os números mensalmente revelados não param de descer, depois de ter sido atingido um pico em março de 2020 - quando o desemprego esteve mais elevado, desde o início da pandemia.

Na ordem do dia está também o apelo dos médicos britânicos para o regresso às restrições contra a Covid-19. Com o inverno a chegar e a pandemia longe de ter um fim à vista, os médicos pedem que algumas medidas sejam imediatamente reintroduzidas, devido ao aumento de novas infeções e hospitalizações em Inglaterra.

Ainda lá por fora, olhamos para Espanha passados dez anos desde o fim da ETA. O grupo terrorista basco pôs fim à violência há uma década, depois de mais de 3500 atentados e mais de 850 mortos.

Onde a violência parece estar a crescer, em vez de cessar, é na Península da Coreia. As Nações Unidas reúnem-se de emergência, esta quarta-feira, após a Coreia do Norte ter testado um "novo tipo" de míssil balístico, disparado a partir de um submarino. A TSF ouviu a opinião de Luís Tomé, especialista na região Ásia-Pacifico, que destaca a escalada da tensão na região.

A fechar a manhã, fica a história do primeiro transplante de um rim de porco para um humano realizado com sucesso. Aconteceu no centro médico Langone Health da Universidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.