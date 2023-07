A JMJ vai ter cante alentejano. Desfiamos à mesa as memórias do Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento

© Rúben de Matos/TSF

Cantar para o Papa vai ser "a concretização de um sonho antigo". O Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento é um dos nomes da música portuguesa que vai marcar a Jornada Mundial da Juventude. O grupo de cante alentejano do concelho de Serpa vai atuar na missa de acolhimento do Papa Francisco, no dia 3 de agosto, no Parque Eduardo VII.

Este grupo nasceu em 1986, e tem atualmente 34 membros. Já levaram o cante alentejano um pouco por todo o mundo, e agora vão levá-lo a várias partes do globo, mas a partir de Lisboa. O rancho vai estar em palco com o cantor alentejano Buba Espinho.

A notícia de que o grupo vai fazer parte da JMJ chegou esta semana. A TSF juntou à mesa no Alentejo parte do grupo. Houve modas, revelações e um apelo: o cante alentejano "precisa de mais apoios" para não ser esquecido.