A justiça ucraniana continua a funcionar mas precisa de proteção

Os magistrados e funcionários da justiça em Portugal estão a recolher donativos para comprar material de proteção individual para quem continua a trabalhar na justiça da Ucrânia.

O pedido veio dos próprios juízes, procuradores e funcionários judiciais da Ucrânia, que estão obrigados pelo governo ucraniano a permanecer no país, e a continuar a trabalhar.

Adão Paulo Carvalho, o presidente do sindicato dos magistrados do ministério público, contou na TSF que já houve um ataque que atingiu um tribunal e que, teve como consequência, um número não revelado de mortos e feridos.

O pedido de ajuda chegou à Associação Sindical dos Juízes Portugueses, através da juíza Anna Adamska, uma magistrada que integra a missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, na Ucrânia, e do ponto de contacto na Administração Judiciária Estatal da Ucrânia, Olha Sribniak.

Os magistrados do ministério público, através do SMMP e do MP Solidário (Associação de Solidariedade Social), aderiam a este apelo e ativaram um conjunto de referências bancárias para permitir os donativos que terão como destino, a compra de material de proteção individual que será depois entregue na fronteira da Polónia com a Ucrânia.

Para os próximos dias, está prevista uma reunião virtual entre elementos da justiça ucraniana e representantes das estruturas representativas dos profissionais de justiça de Portugal.

Até ver e, mesmo estando obrigados a ficar na Ucrânia, os trabalhadores judiciais ucranianos não deram sinais de querer sair.

