Mais de 120 bombeiros combatem incêndio em Castro Marim. A22 cortada

A Via do Infante está cortada nos dois sentidos, na zona de Altura, concelho de Castro Marim, por causa de um incêndio. O vento está a dificultar bastante o trabalho dos bombeiros.

"É um incêndio que está a lavrar com grande intensidade e está a ser, naturalmente, alimentado pelo fator vento, que sopra muito forte no local e está a criar muitas dificuldades aos combatentes, com várias projeções a acontecer. Os meios que estão no terreno estão a trabalhar. Neste momento temos 123 operacionais, apoiados por 39 veículos e três meios aéreos", explicou à TSF Abel Gomes, comandante operacional da Proteção Civil de Faro.

O incêndio está mesmo junto à A22, numa zona de mato com algumas habitações dispersas na zona.

"Os combatentes estão atentos ao incêndio na direção das mesmas. Neste momento ainda ninguém foi deslocado", acrescentou o comandante operacional da Proteção Civil de Faro.