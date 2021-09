A lição de Costa à Galp, como os humanos perderam a cauda e outros destaques TSF

© Pixabay

22 Setembro, 2021 • 12:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apreensão. É esta a palavra de ordem dos revendedores de combustíveis por estes dias. O presidente da Anarec (Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis) garante que todos os revendedores de combustíveis estão apreensivos com a lei que limita as margens de lucro e avisa desde já que estão disponíveis para encerrar temporariamente postos de abastecimento. Francisco Albuquerque, o presidente da Anarec não sabe quando é que este protesto pode ir por diante, quer antes perceber como é que o governo vai concretizar esta medida que preocupa de igual modo pequenos e grandes revendedores.

A erupção vulcânica de Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma pode durar entre 24 e 84 dias, com uma média geométrica de cerca de 55 dias, segundo cálculos do Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan). Segundo as medições do Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias, a erupção vulcânica em La Palma emitiu diariamente entre 6140 e 11.500 toneladas de dióxido de enxofre (SO2) para a atmosfera.

Proteger "trabalhadores e o futuro do território". Depois de ter sido atacado da esquerda à direita na sequência das declarações sobre a Galp, António Costa assina, esta quarta-feira, como primeiro-ministro, um texto no jornal Público onde esclarece as suas palavras enquanto secretário-geral do Partido Socialista, quando se referiu à necessidade de dar à Galp uma lição exemplar pelas asneiras e falta de sensibilidade no encerramento da refinaria em Matosinhos. O primeiro-ministro reafirma que quem perde o posto de trabalho deve ter a oportunidade para continuar a viver de maneira digna. Para Costa, os terrenos da refinaria encerrada não podem ser encerrados como "der na real gana" à Galp.

O início do outono, esta quarta-feira, será marcado por aguaceiros, nebulosidade, trovoada e vento, em especial na região Sul. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera adianta que, durante a manhã, está prevista maior nebulosidade no Algarve e Alentejo, e aguaceiros frequentes acompanhados de trovoada no Algarve e em zonas montanhosas.

O ministro da Saúde brasileiro testou positivo à Covid-19 durante a viagem a Nova Iorque, onde marcou presença na Assembleia-Geral das Nações Unidas, e ficará em isolamento naquela cidade norte-americana, informaram fontes oficiais. Os demais integrantes da comitiva realizaram o exame e "testaram negativo para a doença".

As empresas farmacêuticas responsáveis pelas principais vacinas contra a Covid-19 estão a recusar participar em iniciativas para aumentar a oferta global de vacinas e a desvalorizar o fornecimento a países mais pobres, acusou esta quarta-feira a Amnistia Internacional (AI). A Amnistia Internacional denuncia também o comportamento dos países mais ricos, cujo acesso privilegiado a estas empresas resultou numa concentração da oferta disponível de vacinas nestas nações e no 'esquecimento' dos países mais pobres ou em desenvolvimento.

Como é que os humanos perderam as caudas? Um novo estudo com ratos pode trazer a resposta. Fosse na água, para nadar, ou em terra, para ajudar a manter o equilíbrio, as caudas sempre foram uma característica física essencial para os nossos antecessores. Até deixarem de ser. Aconteceu há cerca de 25 a 20 milhões de anos. Um dia, as caudas desapareceram. Como é que aconteceu? É a isso que um grupo de cientistas em Nova Iorque está agora a procurar responder. LEIA MAIS AQUI.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19