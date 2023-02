A ligação de Portugal e Ucrânia através da cozinha. Refugiados ucranianos assinalam primeiro ano de guerra

Os alunos ucranianos da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa © Guilherme Sousa/TSF

Mais de 20 refugiados ucranianos assinalam esta sexta-feira o primeiro ano de guerra com um debate e um cocktail na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Os 22 refugiados, que fugiram da guerra no ano passado, começaram o curso especial na Mezze Escola, dinamizada pela associação Pão a Pão, uma organização que se dedica ao apoio de refugiados.

O debate contará com a presença de representantes do Governo português e do Alto Comissariado para as Migrações. No último ano, na sequência da invasão russa, mais de 57 mil cidadãos da Ucrânia pediram asilo a Portugal.

A inicativa surge no âmbito do programa Mezze Escola, uma ideia incialmente pensada para migrantes em geral, mas que passou a ser em particular para ucranianos. A turma é composta por 22 alunos provenientes da Ucrânia e por um refugiado paquistanês.

Vão ser confecionadas várias especialidades ucranianas, entre as quais a bem conhecida "Borsch", uma espécie de sopa de beterraba. A ideia é ligar também a cultura portuguesa e ucraniana através da gastronomia.

"Com o ínicio da guerra percebemos que as necessidades básicas estavam a ser supridas, porque a sociedade civil mobilizou-se de uma forma extraordinária, mas seria necessário uma resposta exterior", explicou Francica Gorjão Henriques, uma das responsáveis pela Associação Pão a Pão, em declarações à TSF.

Mykola é um dos refugiados da turma de 23 alunos. Chegou a Portugal no ano passado, é advogado e vivia em Dnipro. Descreve os primeiros meses em Lisboa como "emocianais e difícieis". O aluno de 22 anos agradece a partilha de conhecimentos através da cozinha, sublinhando que ter-se inscrito neste curso especial da Mezze Escola, que teve o apoio da Escola de Hotelaria e Turismo, foi uma grande ajuda neste processo de integração.

Além do orgulho que sente em ser ucraniano e na gastronomia do seu país, Mykola já fala português e admite que gosta de "bacalhau, caldo verde e pastéis de nata".

"Somos gratos por todo o apoio de Portugal", acrescentou. Para o professor e chef Ricardo Mourão, tem sido "um desafio muito grande" e "agradável" lecionar estes alunos, considerando que a cozinha acaba por ser um fator de aproximação.