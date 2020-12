A lista do PS, Moçambique em alerta vermelho e outras notícias que marcaram a manhã TSF

© Orlando Almeida / Global Imagens

Ficou conhecida esta terça-feira, na manhã TSF, a lista de entidades e personalidades que o PS quer ouvir no âmbito da comissão de inquérito à gestão do Novo Banco. Entre os 63 nomes estão os ministros das Finanças e os governadores do Banco de Portugal desde 2014, além dos 10 maiores devedores do Novo Banco.

Também esta manhã nos chegam notícias preocupantes do norte de Moçambique, em alerta vermelho devido à chegada iminente da tempestade Chalane. Em declarações à TSF, o coordenador da Food for the Hungry no Dondo e Nhamatanda relata os receios sentidos pela população, que ainda sofre o trauma do ciclone Idai.

Depois de notícias que falavam de 500 convidados, esta terça-feira chega a garantia de que a polémica festa de fim de ano alegadamente promovida pelo futebolista brasileiro Neymar, vai reunir, afinal, 'apenas' 150 pessoas. O evento tem lugar numa discoteca subterrânea na mansão do jogador e já foi batizado "Neymarpalooza".

A impossibilidade de festejar sem medos foi uma das muitas razões tornaram este ano diferente. Para António Lacerda Sales, 2020 foi um ano "desafiante, de avanços e recuos, cansaço e esperança." À TSF, conta que quando tomou posse como secretário de Estado da Saúde nunca esperou "viver uma situação como a que vivemos".

Com o arranque da vacinação em Portugal esta semana, compilamos um guia útil com perguntas e respostas que podem surgir ao longo dos próximos meses.

A terminar os destaques da manhã TSF, uma notícia de última hora: foi confirmada a morte do designer de moda francês Pierre Cardin, aos 98 anos.