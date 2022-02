A "luta de massas" do PCP, um raio com mais de 800 km nos EUA e outros destaques TSF

Jerónimo de Sousa apresentou as conclusões da reunião do comité central na sede do partido em Lisboa. © Tiago Petinga/Lusa

Durante a manhã desta quarta-feira, Jerónimo de Sousa anunciou um comício a 6 de março (data comemorativa de aniversário do partido), no Campo Pequeno, para desenvolver uma "luta de massas" com o objetivo de combater "movimentos reacionários". O líder do PC ainda admitiu que o resultado do partido nestas eleições legislativas ficou aquém, encarando os défices estruturais da economia e os vínculos laborais marcados pela precariedade e acredita que não será uma maioria absoluta a calar a luta pública contra estes problemas.

Depois da perda de 14 deputados na sequência das Legislativas 2022, o histórico da UDP Mário Tomé criticou nesta terça-feira a estratégia do Bloco de Esquerda nas legislativas de "estender a mão ao PS para fazer acordos" em vez de se apresentar como alternativa, defendendo um "balanço sério" sobre esta pesada derrota.

No mesmo sentido, o PCP falhou, nestas legislativas antecipadas, a eleição do líder parlamentar, João Oliveira, e de António Filipe. O agora ex-deputado defendeu, em entrevista à SIC Notícias, que Portugal sai prejudicado com este resultado do PCP.

"A passar fome". Foi assim que Diogo Fernandes, motorista e proprietário de duas das empresas TVDE, afirmou, em declarações à TSF, que neste setor há muitas pessoas a trabalharem "muito abaixo do custo". Por isso, o movimento Solidariedade TVDE apelou, esta quarta-feira, aos parceiros e motoristas das plataformas digitais que se juntassem, em Lisboa, para a defesa das condições de trabalho, como a fixação de um valor mínimo por serviço.

No Baixo Alentejo, no concelho de Moura, nasceram aves de rapina em vias de extinção na Herdade da Contenda. O diretor-executivo da herdade, Pedro Rocha, exaltou o trabalho realizado ao longo de mais de uma década, em declarações à Manhã TSF.

Um fenómeno invulgar invadiu os céus dos EUA. Um raio de mais de 800 km de comprimento que iluminou o céu em três estados americanos e quebrou um novo recorde mundial do flash mais longo antes visto, como noticiou a BBC.