A magia do Natal chega esta sexta-feira a Lisboa com o Rossio Christmas Market

O Rossio Christmas Market vai prolongar-se durante um mês © DR

Por Carolina Quaresma 18 Novembro, 2021 • 20:54

Falta pouco mais de um mês para o Natal e, por isso, o Rossio Christmas Market é inaugurado em Lisboa já esta sexta-feira, dia 19 de novembro, e vai manter-se na Praça D. Pedro V até ao dia 19 de dezembro. O evento é promovido pela Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP).

Neste mercado de Natal poderá passear, comprar presentes e "desfrutar do espírito desta época festiva". Do artesanato, aos doces, bebidas, produtos e decorações, o Rossio Christmas Market vai contar ainda com uma viagem no tempo com a exposição de Natal do Hospital das Bonecas.

"Uma exposição que promete maravilhar crianças e transportar os adultos à sua infância, criando verdadeiros momentos de partilha para as famílias", refere a ADBP em comunicado.

A grande novidade do evento é o Comboio de Natal, que irá percorrer as ruas da Baixa durante o mês inteiro. Apesar de ser gratuita, para usufruir da viagem terá de levantar um voucher nas lojas aderentes.

Segundo a ADBP, esta é uma iniciativa "que se aguarda com muita expectativa e que marca o início das celebrações desta quadra festiva tão importante e desejada pelo comércio da Baixa lisboeta".

Manuel Lopes, presidente da ADBP, afirma, em comunicado, que "a Baixa-Chiado prepara-se para receber a quadra mais mágica do ano", sublinhando que o Rossio Christmas Market é mais uma das iniciativas desenvolvidas pela ADBP para "atrair visitantes, revitalizando o coração da cidade e estimulando o comércio local".