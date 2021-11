Militares na mira da maior operação do ano da PJ, o conflito no PS do Porto e outros destaques TSF

A Polícia Judiciária está, esta segunda-feira, a realizar mais buscas por todo o país © André Luís Alves/Global Imagens

É a maior operação do ano. Uma das notícias que marca a manhã é a emissão de mandados de detenção para comandos e ex-comandos das Forças Armadas, devido a suspeitas de terem operado em associação criminosa em contexto das missões portuguesas, ao abrigo da Organização das Nações Unidas, na República Centro Africana. Até ao momento, mais de dez pessoas terão sido detidas, de entre um total de 12 mandados de detenção assinados pelo juiz Carlos Alexandre. A TSF conta-lhe toda a história, aqui.

As buscas aos comandos por suspeita de tráfico não afetam a imagem do país. Foi o que defendeu o ministro Augusto Santos Silva, em declarações que pode conferir aqui.

É também notícia esta manhã a celeuma entre uma vereadora da Câmara do Porto e o PS. Catarina Santos Cunha, vereadora sem pelouro, era uma de três vereadores eleitos nas eleições autárquicas de setembro pelo PS e agora passa a independente por divergências com o líder da concelhia. Conheça os motivos que estiveram na origem do conflito.

O PS Porto já reagiu, manifestando "surpresa" e "estranheza". O partido alega que "não houve qualquer diálogo prévio que antecipasse esta decisão, nem tão pouco que a justifique: não existiram quaisquer divergências que sustentem esta decisão". Saiba os argumentos dos protagonistas do outro lado da história, aqui.

Vive numa "tempestade perfeita" a quarta maior ilha do mundo e o primeiro lugar da Terra onde mais de um milhão de pessoas mal tem o que comer por causa das mudanças do clima. O argumento quase merecia um filme, mas não de animação. Leia aqui a entrevista com Arduino Mangoni ​​​​​​, subdiretor do Programa Alimentar Mundial em Madagáscar. Há dados alarmantes que deve conhecer.

Um palácio que é "prisão" e é "conto de fadas", que custou "400 contos" mas agora está à venda por 25 milhões de euros. Conheça a Brejoeira, que acolheu reis, nobreza e clero, e até um encontro de ditadores, Franco e Salazar, nesta reportagem da TSF.

E para ler e ouvir tem também a reportagem da TSF que venceu o Prémio APAV para o Jornalismo. A reportagem "As cartas que nunca escrevi" sobre violência doméstica, da autoria da jornalista Sara de Melo Rocha, com sonoplastia de Luís Borges, foi escolhida de forma unânime pelos membros do júri do Prémio. Vale a pena reler e ouvir, aqui.