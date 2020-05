A Mealhada reabriu, o leitão está desconfinado

© Manuel Correia

Voltaram a pôr-se as mesas e o prato principal está pronto a sair. Todos os que trabalham nestes restaurantes foram testados e todos deram resultado negativo. A autarquia garante que por estes lados o único bicho é o do costume, é um porco, e está bem passado.

Só esta semana, Rui Marqueiro já almoçou leitão duas vezes. Mas o número que não lhe sai da cabeça é o 20, "já vai em 20% o desemprego na região", começa o presidente da Câmara da Mealhada em tom fúnebre. Mas à medida que vai falando dos esforços para ter o negócio de volta a voz ganha-lhe energia e acaba esta conversa quase a brindar, não fosse estar sem vinho, ao telefone e a uma distância muito para lá de segura.

A autarquia procurou "o melhor do mercado": testes serológicos e de diagnóstico que permitissem acabar com qualquer dúvida. A tarefa foi conduzida pela delegada regional de saúde "para garantir a isenção do processo".

Rui Marqueiro vai dando detalhes dos diferentes grupos testados e acaba por revelar pormenores de uma grande organização: desde os que estão "na linha da frente", na receção e no atendimento ao público, aos que ficam lá atrás, no "back office", como os preparadores ou os assadores. Ao todo forma testados mais de 300 pessoas, "ainda houve um ou outro caso que levantou suspeitas, mas aí fizemos o teste de zaragatoa e, felizmente, nenhum deu positivo".

Agora é esperar que os clientes voltem a parar neste ponto da Nacional 1. O autarca está esperançado, "fiz o que podia".