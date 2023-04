"A-medir-o-mar" desde 1882. Último marégrafo analógico do mundo está em Cascais

Por Dora Pires 13 Abril, 2023 • 15:46 Partilhar este artigo Facebook

A máquina é imponente, mas não é tudo. Neste caso, de pouco serviria sem os cuidados e o carinho de José Campos, o "guardião" do Marégrafo de Cascais que um relojoeiro francês concebeu lá pelos finais do século XIX.

"É um mecanismo 100% analógico. Tem este rolo que dá uma volta inteira em 24 horas, aqui em cima está uma caneta "Bic" que vai registando a amplitude das águas do mar durante os sete dias da semana."

José Campos, técnico de cartografia, trabalha a explicar cada peça do marégrafo há já mais de 40 anos. Recebe a TSF como se fosse o primeiro dia em que descobriu as maravilhas deste equipamento tão bem oleado, que "é o mais antigo do mundo em funcionamento".

Além do rolo de papel branco que regista, a vermelho, o movimento do mar como quem faz um eletrocardiograma, o marégrafo tem um poço com a água do mar lá ao fundo de sete metros, uma régua até ao teto com uma seta que não para quieta e, sempre em movimento também, um pêndulo que marca o ritmo e a precisão com que tudo funciona nesta cúpula branca tão parecida com uma capela.

É a partir destes registos que se prova (se necessário fosse), que o nível médio da água do mar subiu 20 centímetros desde 1882. Também é graças a este mecanismo que obteve o "Datum Altimétrico", ou seja, o ponto de referência do nível médio do mar que permite dizer que o ponto mais alto de Portugal é a Serra da Estrela, 1993 metros acima do nível do mar.

Começa aqui muito do que sabemos e a partir continuamos a aprender.

As visitas são por marcação no Museu do Mar de Cascais.

Dia 18 de abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o marégrafo de Cascais está aberto toda a tarde. E José Campos também lá estará para explicar muito mais e melhor.

Entretanto, pode acompanhar um pouco da visita que a TSF fez esta manhã.

Acompanhe aqui a primeira parte da visita da repórter Dora Pires. 00:00 00:00