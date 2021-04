A "menina dos olhos" de Graça Freitas, polémica no Zmar e outros destaques TSF

© Gerardo Santos / Global Imagens

Por TSF 30 Abril, 2021 • 21:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há algo que dá mais brilho aos olhos de Graça Freitas. Em entrevista à TSF, a diretora-geral da Saúde recordou a área a que está ligada desde que chegou, nos anos 90, à autoridade portuguesa: a vacinação.

Em Odemira, e depois de se ter sabido que o Governo fez uma requisição do empreendimento do Zmar para acolher quem venha a precisar de estar em isolamento profilático, os proprietários de algumas das casas do local já fizeram saber que não estão dispostos a disponibilizá-las.

A Groundforce revelou, esta sexta-feira, que não vai pagar os subsídios de férias aos 2400 trabalhadores da empresa. A enfrentar problemas de tesouraria, a empresa queria usar o fundo de pensões para o pagamento, mas a ideia foi criticada pelos sindicatos.

Com a abertura das fronteiras terrestres este sábado, o ministro da Administração Interna revelou que vão passar a existir controlos móveis feitos pelas forças de segurança para alertar os cidadãos provenientes de países de risco para a obrigatoriedade de quarentena.

Se está a contar utilizar os comboios da CP a partir da próxima segunda-feira, tenha atenção. Podem registar-se "atrasos e supressões" devido à greve dos trabalhadores às horas extraordinárias entre segunda-feira e 17 de maio.

No desporto, Sérgio Conceição vai mesmo ter de cumprir os 21 dias de suspensão. O recurso do castigo do treinador do FC Porto foi recusado e, fruto disso, também não está no banco no jogo desta noite, frente ao Famalicão.

Ao início da noite, foi o Benfica que entrou em campo. As águias saíram de Tondela com uma vitória por 2-0: marcaram Pizzi e Everton. Pode ver os golos aqui: