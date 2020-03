À mesa, na pousada e numa tenda - como Setúbal se prepara para a Covid-19

© NUNO ANDRÉ FERREIRA/LUSA

A presidente da câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira, não tem saído de casa, seguindo a recomendação das autoridades de saúde, mas confessa que está orgulhosa pela forma como os residentes na cidade do Sado têm respondido às iniciativas da autarquia. Há uma semana, quando foi decretado o estado de emergência, a câmara lançou uma plataforma na Internet, para promover a entrega de alimentos ao domicílio, sem qualquer custo pelo serviço. Uma semana depois, 48 pequenos comerciantes já aderiram à rede "O que é de Setúbal é para servir à mesa".

Maria das Dores Meira explica que as empresas inscritas "disponibilizam tudo na área alimentar", desde o pão ao peixe, legumes e fruta, "vai tudo parar à casa das pessoas". O serviço de entrega ao domicílio é gratuito. Os clientes apenas têm de pagar pelos produtos alimentares adquiridos.

A cidade preparou-se também para a eventual necessidade de receber doentes de Covid-19 nas unidades hoteleiras. 14 estabelecimentos já se mostraram disponíveis, sendo que na pousada da juventude de Setúbal, já estão alojados temporariamente, os bombeiros sapadores que estão ao serviço e que não regressam a casa, para evitar o risco de contágio com as famílias.

À porta do Hospital São Bernardo, a câmara de Setúbal montou ainda uma tenda e 6 stands de apoio aos casos suspeitos de Covid-19, com o objectivo de fazer um primeiro rastreio e garantir o descongestionamento das urgências do principal hospital da cidade.

