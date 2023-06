A morte de Berlusconi, a caricatura "racista" de Costa e outros destaques TSF

Silvio Berlusconi estava internado na sequência de uma pneumonia © Filippo Monteforte/AFP

Morreu esta segunda-feira o ex-primeiro-ministro de Itália Silvio Berlusconi, aos 86 anos.

Conhecido como "l Cavaliere" (o cavalheiro), Berlusconi viveu uma vida de sucesso no mundo dos negócios e de polémica na esfera política. O ex-chefe de governo italiano estava internado desde sexta-feira na sequência de uma pneumonia derivada da leucemia de que sofria há vários anos.

Na manhã informativa da TSF, destaque também para a polémica em torno dos cartazes exibidos por professores em protesto durante o 10 de Junho, onde o primeiro-ministro é representado com dois lápis a perfurar os olhos e focinho de porco no lugar do nariz.

No programa "O Princípio da Incerteza", os comentadores António Lobo Xavier e José Pacheco Pereira consideraram inaceitáveis os cartazes com que António Costa foi recebido. Já Alexandra Leitão reconheceu a liberdade de expressão e liberdade de manifestação, mas afirmou que foi ultrapassada uma "linha vermelha".

O autor dos cartazes, Pedro Brito, considerou "um disparate" classificar a caricatura como "racista". Em declarações à TSF, o professor de educação visual justificou a imagem com influências da ilustração de livros infantojuvenis.

O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, garantiu que nunca viu tais imagens em manifestações convocadas pelas nove estruturas sindicais e anunciou, esta manhã, que será enviada uma carta aberta ao ministro da Educação, João Costa.

A TSF foi até aos campos de treino do Belenenses. Em tempo de férias no futebol, os campos com relva sintética estão desertos, mas o cenário vai mudar no final de Julho. Nessa altura, serão montadas tendas nos campos de treino do Belenenses, para acolher quem vem a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude.

O vice-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Patrocínio Azevedo, que ficou em prisão preventiva no âmbito da Operação Babel, renunciou ao mandato

No desporto, a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) condenou a ausência do Benfica na cerimónia oficial de entrega de medalhas e troféu de campeão nacional da modalidade, afirmando que atenta contra os princípios da ética desportiva, "manchado de forma grave a imagem do basquetebol" e admite consequências para os atletas.