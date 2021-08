A morte de Charlie Watts, incerteza em Cabul e outros destaques TSF

© Stand Honda/AFP (arquivo)

Morreu, esta terça-feira, aos 80 anos, Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones. A informação foi divulgada por Bernard Doherty, agente do artista, em comunicado. "É com imensa tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Charlie Watts. Faleceu pacificamente num hospital de Londres, esta terça-feira de manhã, rodeado pela família", lê-se na nota. No início deste mês Charlie Watts tinha sido operado de urgência devido a "um problema de saúde não especificado".

No Afeganistão, o porta-voz dos taliban anunciou que não vão permitir mais deslocações para o aeroporto de Cabul. Zabihullah Mujahid justificou a decisão com a situação caótica que se vive no local e adiantou também que os taliban não aceitam extensões do prazo para a saída dos cidadãos, exigindo que as operações sejam concluídas até 31 de agosto, data que a administração do Presidente Joe Biden estabeleceu para a retirada de todas as tropas norte-americanas.

A União Europeia solicitou aos Estados Unidos que garantam a segurança do aeroporto internacional de Cabul "tanto tempo quanto for necessário" para completar a complexa operação de evacuação de cidadãos estrangeiros e afegãos que desejam sair do Afeganistão. Ainda assim, o Presidente dos EUA, Joe Biden, decidiu não prolongar o prazo de 31 de agosto para a retirada final dos soldados norte-americanos.

Por cá, na Figueira da Foz, um ajuntamento de cerca de 200 pessoas foi interrompido na madrugada desta terça-feira por elementos da Polícia Marítima e da PSP, por estarem a violar as regras de segurança impostas pelo combate à Covid-19. Desta ação, "resultou o levantamento de três autos de notícia por consumo de bebidas alcoólicas na via pública e três autos de notícia por falta de uso de máscara".

Os números que provam a grande adesão portuguesa à vacinação motivam os elogios de Henrique Gouveia e Melo. O coordenador da task force diz-se um homem satisfeito por participar neste processo. Durante uma visita a um centro de vacinação em São João da Madeira, o vice-almirante aproveitou para elogiar "o sistema de saúde como um todo, que viveu uma guerra - o sistema de saúde viveu uma guerra! -, desde o princípio".

Entre 9 e 15 de agosto, a variante Delta foi responsável por 100% das infeções pelo vírus SARS-CoV-2 em todas as regiões do país. A conclusão é do mais recente relatório do INSA sobre a diversidade genética do vírus que provoca a Covid-19. Segundo os dados do instituto, do total de sequências analisadas desta variante, 66 apresentaram uma mutação adicional na proteína `spike´, uma sublinhagem conhecida por Delta Plus.

No Mundial de futebol de praia, Portugal, detentor do troféu, foi eliminado, ao perder com o Uruguai, por 7-6, na última jornada do Grupo D do torneio, que se está a disputar em Moscovo.