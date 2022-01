A morte de David Sassoli, Jerónimo operado de urgência e outros destaques TSF

David Sassoli morreu aos 65 anos © Julien Warnend/AFP (arquivo)

O dia 11 de janeiro amanheceu com a notícia da morte de David Sassoli. O italiano, que morreu esta terça-feira aos 65 anos, tinha assumido a liderança do Parlamento Europeu a 3 de julho de 2019 e encontrava-se hospitalizado desde 26 de dezembro de 2021, em Itália, por complicações graves devido a uma disfunção do sistema imunitário. Leia todas as reações à morte de David Sassoli, aqui.

Após a morte de David Sassoli e até à eleição do seu sucessor - que já estava prevista para a sessão plenária da próxima semana - a presidência interina deverá ser assumida pela primeira vice-presidente, a maltesa Roberta Matsola, que, no entanto, é candidata ao cargo, pelo que não deverá presidir ao ato eleitoral. Cabe ao eurodeputado português Pedro Silva Pereira e segundo vice-presidente, dirigir o Parlamento Europeu. O eurodeputado confessa, em declarações à TSF, que assumirá a responsabilidade nunca esquecendo a memória do italiano orgulhoso que garantiu o funcionamento do órgão europeu num momento dramático.

A manhã de terça-feira também ficou marcada pelo anúncio da operação de Jerónimo de Sousa. A intervenção urgente a uma estenose na carótida está marcada para esta quarta-feira e, entretanto, será substituído por João Ferreira e João Oliveira nas ações de campanha durante dez dias.

No desporto, na madrugada de segunda para terça-feira, Neemias Queta voltou a fazer história na NBA. O jogador dos Sacramento Kings tornou-se o primeiro português a marcar na competição e terminou a partida frente aos Cleveland Cavaliers com 11 pontos, cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento.

Como foi a evolução do Homem de Neardental para o homem da época moderna, o Homo sapiens? Como viviam em diferentes pontos da Europa, que animais e plantas existiam na altura? Vera Aldeias espera poder responder a todas estas questões utilizando métodos modernos. Ouça a entrevista da cientista à TSF.