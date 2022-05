A morte de Rendeiro na prisão, revelações da advogada e outros destaques TSF

O ex-banqueiro João Rendeiro © Tiago Lourenço (Arquivo)

Dez anos de prisão efetiva por crimes de fraude fiscal, branqueamento e abuso de confiança. A condenação acabou por nunca transitar em julgado, mas foi ponto de partida para o caso que promete ficar para a História da justiça portuguesa.

Após a notícia da morte de João Rendeiro, a TSF questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) sobre eventuais diligências em curso, por parte do Estado português. Em resposta escrita, João Gomes Cravinho indica que o governo "tomou conhecimento formal, esta manhã, da notícia do falecimento de João Rendeiro".

O advogado Paulo Saragoça da Mata explica à TSF que, para todos os efeitos, com a morte do arguido, o processo-crime contra ele termina, "seja em que fase estiver". Mas, tendo outros arguidos, o processo continua "para apurar as suas responsabilidades ou para o cumprimento da pena a que tenham sido condenados".

De origens humildes, João Rendeiro subiu a pulso e conseguiu fazer fortuna, mas os crimes fizeram-no cair em desgraça. Conheça a vida do fundador do falido Banco Privado Português.

O Ministério Público sul-africano (National Prosecuting Authority, NPA) revelou que João Rendeiro iria esta sexta-feira comparecer em tribunal, porque a sua advogada, June Marks, ia deixar de o representar no julgamento do processo de extradição.