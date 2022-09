A morte de um ícone do cinema, a perda de rendimentos na função pública e outros destaques TSF

Jean-Luc Godard © AFP

Por TSF 13 Setembro, 2022 • 11:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na semana de arranque dos trabalhos parlamentares, a TSF entrevista os líderes parlamentares dos vários partidos. Esta terça-feira, o social-democrata Joaquim Miranda Sarmento diz que o anuncio do primeiro-ministro sobre a não intenção de aumentar os funcionários públicos ao ritmo da inflação, significa, em termos de rendimento, uma perda de quase um salário no próximo ano.

Já Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE, acusa António Costa de falhar na promessa de subida de rendimentos. Diálogo com PSD sobre aeroporto e reforma na segurança social são exemplos da "reorientação" do PS para a direita.

A chuva intensa que caiu esta segunda-feira à noite provocou estragos na freguesia de Sameiro, na Serra da Estrela. O presidente da câmara municipal de Manteigas, Flávio Massano, dá conta de deslizamentos de terras e inundações.

A Proteção Civil registou entre as 00h00 e as 08h00 desta terça-feira 374 ocorrências relacionadas com o temporal provocado pelo ciclone Danielle no continente, sobretudo inundações e queda de árvores, com mais incidência nos distritos de Lisboa e Setúbal.

Morreu aos 91 anos o realizador Jean-Luc Godard, figura icónica da Nouvelle Vague, o movimento que revolucionou o cinema nos anos 1950 e 1960. O produtor Paulo Branco e António Preto, diretor da Casa Manoel de Oliveira, recordaram o cineasta que marcou várias gerações.

"Incompreensível e inaceitável." É assim que José Abraão, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, vê a ideia lançada pelo primeiro-ministro de propor aumentos na função pública na ordem dos dois por cento, quando está a trabalhar com uma inflação de 7,4 por cento.

As escolas reabrem esta terça-feira as portas para o arranque de mais um ano letivo, com 1,3 milhões de alunos do 1.º ao 12.º ano de escolaridade a começar as aulas até sexta-feira, alguns ainda sem todos os professores atribuídos.

As regras para os exames nacionais do ensino secundário deste ano ainda não foram definidas, mas o ministro da Educação defende que continuem a servir apenas para o acesso ao ensino superior, à semelhança dos últimos três anos.

Consulte aqui os dias de aulas, férias e datas das provas de avaliação para o ano letivo 2022/2023: