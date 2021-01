A morte de uma andorinha, Costa de pedra e cal e destaques de um primeiro dia de 2021 ainda tão 2020

Carlos do Carmo morreu esta sexta-feira, aos 81 anos © Tiago Petinga/Lusa

É o primeiro dia do ano, mas é apenas mais um dia contado após o 31 de dezembro, ainda 2020. Carlos do Carmo morreu nas primeiras horas de 2021, com 81 anos, no seguimento de um aneurisma. A TSF confirmou e apresentou-lhe a notícia, bem como as homenagens que têm chegado das mais diversas figuras públicas e políticas do país.

"Perda nacional" e um "país às escuras" são, por isso, também imagens disfóricas do princípio do ano. Leia aqui as palavras de quem relembra o contributo do fadista.

A sondagem TSF/JN/DN desta manhã mostra que só António Costa é poupado na perda de popularidade política. A oposição já reúne 40% de opiniões desfavoráveis, Governo baixa, Marcelo acompanha a tendência decrescente e Costa aguenta. Pode ler aqui todos os detalhes.

António Costa exorta os portugueses a manter um espírito de coletivo bem vivo. Numa reflexão dirigida ao país, o primeiro-ministro explica como 2021 será um ano determinante. Pode ler a mensagem de Ano Novo do líder do Executivo aqui.

Marcelo Rebelo de Sousa quer "ultrapassar rapidamente 2020". Em entrevista à RTP África, o Presidente da República descreve o ano que passou como "terrível" e de "sacrifício". Mas ficam também a confiança e a esperança das palavras de Marcelo, como pode constatar aqui.

Se tinha dúvidas de que o ano terminou mesmo, os céus de todo o mundo pintaram-se de cores de certeza. As pessoas não puderam sair às ruas, por isso estas imagens são uma janela para as comemorações da chegada do ansiado 2021. É que, cantava Carlos do Carmo, "por morrer uma andorinha, não acaba a primavera".