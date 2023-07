A música que Gerardo Rodrigues escolheu para o Papa

© DR

Gerardo Rodrigues é pianista, nasceu nos Estados Unidos, mas reside em Peniche. É um entre 200 músicos que vai tocar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ): atua no dia 1 de agosto, na Igreja de São Paulo, perto do Cais do Sodré, às 17h00.

É com o tema "Matilde" que Gerardo Rodrigues recebe a TSF. Matilde é o nome da mãe, que vive nos Estados Unidos, e onde Gerardo nasceu, mas também já viveu. É um dos temas que vai tocar na JMJ.

Tem mais de cem concertos dados, já venceu o Festival da Canção da RTP, em 2020, como autor e compositor. Agora, quis participar na JMJ.

© DR

Inscreveu-se, mas já se tinha esgotado o prazo das inscrições: "Já não estava à espera de ser chamado desde o primeiro momento. Enviei a candidatura por um descargo de consciência porque seria uma boa oportunidade para mim a de ter mais gente, e mais jovens, a assistir. Se conseguir, durante os 50 minutos que vou tocar de bem-estar a missão está cumprida".

Gerardo Rodrigues recebeu a TSF na Academia Stella Maris de Peniche. Foi lá que nos disse o que diria ao Papa se tivesse encontro marcado com ele e que música escolheria para ele.