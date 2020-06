"A noite tem sido tranquila." PSP fala em São João sem sobressaltos no Porto

Avenida dos Aliados, no Porto © Leonel de Castro/Global Imagens

Corre, até ver, sem sobressaltos a noite de São João no Porto. De um modo geral, as regras, seja as que vigoram em todo o país seja as que foram decididas pelas autarquias da região, estão a ser cumpridas.

O subcomissário Rogério Silva, do comando metropolitano da PSP do Porto, dá, no entanto, conta de que já foi preciso dispersar alguns ajuntamentos com mais de uma dezena de pessoas. Um limite que tem de ser respeitado nesta noite, sem comparação.

"É definitivamente um São João diferente, não se verificam grandes aglomerados de pessoas na rua e era esse o nosso principal objetivo, sensibilizar as pessoas para festejarem em casa e evitarem os ajuntamentos. É o que temos verificado. A noite tem sido tranquila, as ocorrências que temos tido têm sido, sobretudo, relacionadas com ruído", explicou à TSF Rogério Silva.