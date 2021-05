A nossa rua a brincar. Associação devolve às crianças as atividades no exterior

Associação Brincar de Rua © Cortesia Associação Brincar de Rua

Uns mostram nojo, outros tratam da casa do caracol, com papel e fita-cola. Entre a repulsa dos primeiros e a vontade de ajudar da menina que viu a concha do caracol partida, é todo um mundo que se revela. O exemplo dos caracóis vem à baila porque é no jardim, ou nos parques, que a brincadeira acontece, mas é apenas um, entre o infinito das possibilidades. Francisco Lontro, coordenador do projeto, explica que, para os crescidos, como ele, também tem sido uma viagem de descoberta. Brincar, aprender, criar hábitos de vida saudáveis e sustentáveis, e deixar acontecer.

A aventura começa em 2016, ano em que a Ludotempo forma a Associação Brincar de Rua, para devolver as crianças à rua: "Constatámos que, em muitos casos, os pais nem os vizinhos conheciam, e por isso não havia segurança e confiança para deixar os miúdos brincar." Criar comunidade é também esse o propósito da associação. Vai daí, formam equipas de guardiões, e em conjunto com pais e educadores, criam verdadeiras tribos de rua.

"Não fora a pandemia, e nesta altura os guardiões estariam espalhados por 26 cidades", explica Francisco Lontro, que volta a desafiar os crescidos a libertarem os miúdos, num plano de brincadeiras que começou a 3 de maio e se prolonga até 6 de junho. Um mês de brincar, como se pode ler na página da associação.

"A iniciativa celebra-se em todas as cidades, vilas e lugares em que haja gente com vontade de criar uma manhã, tarde ou dia diferentes para as suas crianças, uma vez que qualquer adulto pode facilmente sugerir e organizar um evento na sua comunidade (os eventos são limitados a 15 crianças, seguindo as normas da Direção Geral de Saúde). Os organizadores escolhem data e local e convidam a sua "tribo" (família, amigos...); a equipa do Brincar de Rua fornece um manual

