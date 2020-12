"A pandemia não deve ser impeditiva de a criança sair da casa de acolhimento"

© Leonel de Castro/Global Imagens

Cada caso é um caso, mas Rosário Farmhouse, presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens afirma que o superior interesse da criança tem que estar sempre em primeiro lugar.

"Se é uma criança que já tem tido outras saídas para a família de origem, que já tem passado outras festividades com a família, de uma maneira geral e salvaguardando que cada caso é um caso e que quer a casa de acolhimento, quer a CPCJ têm que olhar para o contexto, mas deverá poder estar com a família em época de Natal mesmo em fase de pandemia."

A edição de hoje do jornal Público revela que uma juíza do Tribunal de Oliveira do Bairro proibiu saídas de Natal a várias crianças que vivem em casas de acolhimento, por considerar que há riscos de surgirem surtos de Covid-19 nas instituições.

Sem querer comentar processos judiciais, Rosário Farmhouse defende que mais do que nunca as decisões devem ser sensatas. "É um ano especialmente difícil, que exige enorme bom senso e serenidade e a atenção especial de caso a caso para poder decidir o que for melhor para a criança."

A pandemia não pode servir de argumento para quebrar a rotina de crianças institucionalizadas. "Tem que se decidir tendo em conta aquilo que vem sendo a dinâmica da criança com a família e se é uma dinâmica que tem estado a funcionar bem, deve continuar. A pandemia traz mais cuidados mas não deve ser impeditiva de a criança sair da casa de acolhimento."

A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens tem recebido pedidos de informação de casas de acolhimento que não sabem como proceder em ano de pandemia.

