A partir deste domingo carros sujos chumbam na inspeção

A partir de 1 de novembro de 2020 entram em vigor novas regras para a inspeção automóvel, incluindo a norma que obriga os carros a estar limpos a fim de permitir a realização de todas as observações e verificações exigidas.

A lavagem de estrada ou de motor sempre foi aconselhada antes dos carros irem à inspeção, mas agora a "falta de asseio ou conservação de elementos no interior ou exterior" é considerada uma deficiência de tipo 2, que dá direito a chumbo.

"Sempre que as condições de limpeza prejudiquem as observações durante a inspeção, o veículo deve ser reprovado e o inspetor deve descrever na ficha de inspeção a não-realização dos ensaios e verificações correspondentes à inspeção por não existirem condições de limpeza", pode ler-se no texto publicado em julho pelo Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres (IMT) no Diário da República.

Os inspetores vão também ser mais precisos ao longo de nove anexos com a listagem de vistorias que são obrigatórias fazer e que passam pelos travões; direção; vidros e faróis; eixos rodas e pneus; e emissões de gases.

No âmbito das emissões de gases os veículos a diesel que ainda possuem o software de origem que falseia os dados da poluição são chumbados pelos inspetores.

Assim o novo quadro normativo vem enquadrar "as inovações tecnológicas desenvolvidas pela indústria automóvel e a inerente necessidade de atualização dos métodos e procedimentos de inspeção aplicáveis", pode ler-se na deliberação do IMT.