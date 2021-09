A polémica com o fim das máscaras, a cirurgia de Pelé e outros destaques TSF

© Orlando Almeida / Global Imagens

Por TSF 06 Setembro, 2021 • 20:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O uso obrigatório de máscara na rua acaba no próximo domingo, 12 de setembro. Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, confirmou à TSF que os socialistas não vão propor no parlamento a renovação da obrigatoriedade do uso de máscara na rua. Já a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública defende que apesar de esta ser uma decisão política, do ponto de vista da saúde pública o uso da máscara deve manter-se.

O antigo futebolista brasileiro Pelé foi submetido a uma cirurgia no sábado, numa unidade hospitalar de São Paulo, para remover um tumor no cólon. A informação foi confirmada pelo próprio na sua página da rede social Instagram.

Morreu o ator francês Jean-Paul Belmondo aos 88 anos de idade. A informação foi avançada pelo seu advogado que afirmou, em declarações citadas pela AFP, que o ator "estava cansado há algum tempo". O ator, a quem chamavam 'Bébel', considerado como uma das maiores estrelas do cinema francês do pós-guerra, ficou famoso por ter participado no movimento cinematográfico francês "New Wave".

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou que irá avaliar, a pedido do consórcio farmacêutico Pfizer/BioNTech, uma eventual terceira dose de reforço da vacina contra a Covid-19, a administrar seis meses depois da segunda para "restabelecer a proteção". O objetivo é que estas doses de reforço sejam "dadas a pessoas vacinadas - ou seja, pessoas que completaram a sua vacinação primária - para restabelecer a proteção depois de esta ter diminuído".

Os Comedy Wildlife Photography Awards foram fundados em 2015 pelos fotógrafos Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, como forma de promover a conservação da biodiversidade através da linguagem universal que é o humor. Este ano há 42 imagens solo finalistas que concorrem a quatro categorias: "Criaturas da Terra", "Criaturas do Ar", "ThinkTank Photo Junior" (para fotógrafos com menos de 16 anos) e "Debaixo de Água".