A polémica em torno da imigração, lar investigado por maus-tratos e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República pediu esta terça-feira "bom senso" a Montenegro e Moedas quanto a um "tema tão sensível" como os imigrantes e considerou que "declarações muito emocionais feitas em cima de casos correm o risco de ser irracionais".

Luís Montenegro, no entanto, refutou qualquer acusação de xenofobia e rejeitou aproximações do PSD ao Chega, notando também não acreditar que o pedido de bom senso do Presidente da República sobre imigração tenha sido dirigido a si.

Já o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, afirmou que não aceita lições "de ninguém" sobre emigração e imigração, realçando a experiência pessoal nesta matéria, e reiterou que Portugal precisa de uma política de imigração digna.

"Ele foi maltratado", assegura Maria Celeste Barata, mulher de um antigo utente do lar enquanto mostra à TSF, no telemóvel, as fotografias do marido. Manuel Barata viveu nove anos na Casa de São Pedro de Alverca. A família levou-o para lá depois de um AVC que lhe reduziu a mobilidade. Maria Celeste acredita que enquanto pôde visitá-lo as coisas estavam controladas, mas com a pandemia, e longe do seu olhar atento, Manuel Barata deixou de ter os cuidados de que precisava.

Mariana Mortágua vai apresentar a candidatura à liderança do Bloco de Esquerda, apurou a TSF. A deputada tem o apoio da ainda coordenadora, Catarina Martins, e é o nome mais consensual entre as várias correntes do partido.

Internamente, a oposição do Bloco de Esquerda também quer avançar para a liderança. Com a saída de cena de Catarina Martins e a candidatura de Mariana Mortágua, o movimento Convergência aponta que o próximo líder do partido tem de ser alguém "comprometido com uma linha política diferente".

Perante a saída de Catarina Martins, o primeiro-ministro, António Costa, recorreu ao Twitter para se despedir da ainda coordenadora do Bloco de Esquerda.

Em reação ao relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, o chefe do Governo mostrou-se chocado e anunciou que as ministras da Justiça e do Trabalho vão reunir-se com a comissão porque "há um conjunto de lições a tirar".

Precisamente no executivo há, também, novidades: a secretaria de Estado da Agricultura voltou a ter um representante. É Gonçalo Caleia Rodrigues.

Uma cimeira ministerial juntou em Lisboa mais de 20 países da UE, agências policiais e de segurança, o conselho de ministros do interior de países árabes. Reforçar a cooperação é o objetivo perante a enorme dimensão dos desafios comuns. Entrevistado pela TSF, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, dá conta do compromisso político alcançado, que pretendia que fosse robusto para estes países da União Europeia, do Médio Oriente e do Norte de África.

A TAP vai avançar com a redução dos cortes salariais para 20% a todos os trabalhadores, atualizando ainda o valor abaixo do qual não são aplicados cortes.

Na Turquia, uma equipa portuguesa resgatou na cidade de Antáquia um cão que esteve cerca de 200 horas debaixo dos escombros.

Por Lisboa, as paragens e terminais de Sete Rios vão ser deslocalizados e a circulação rodoviária alterada, provisoriamente, a partir desta quarta-feira, devido a obras de requalificação da Praça Marechal Humberto Delgado.