A polémica exoneração no Estado-Maior da Armada, a fuga do ex-presidente do BPP e outros destaques TSF

Entre os assuntos que definiram a manhã desta quarta-feira está a polémica exoneração do Chefe do Estado-Maior da Armada. O almirante António Mendes Calado vai ser retirado do cargo e o Governo deverá propor para o lugar o nome do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, que até agora coordenava a task force para o plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. À TSF, Pires Neves, vice-almirante do grupo de Reflexão Estratégica Independente, admite que "alguma coisa de grave se passou".

Quem não reagiu bem à notícia foi a Associação de Praças da Armada. Os militares da associação consideram que a mudança na chefia "não é razoável" e temem uma eventual politização das Forças Armadas.

O tema esteve em debate no Fórum TSF, com os partidos políticos a pedirem explicações do Governo e a acusarem a tutela de falta de sentido de Estado.

Na ordem do dia está também a fuga de João Rendeiro. O ex-presidente do Banco Privado Português está em parte incerta, depois de ter sido condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva, por crimes de burla qualificada, e admite não regressar a Portugal.

Destaque ainda para o vulcão Cumbre Vieja, nas ilhas Canárias, cuja lava já chegou ao mar. Entretanto, o risco para a população terá diminuído, uma vez que o vento forte está a dissipar a coluna de gás do vulcão.

E hoje é dia de julgamento do processo E-toupeira. Ao contrário do que acontecera anteriormente, desta vez, não houve lugar para adiamentos, com a presidente do coletivo de juízes a recusar o pedido que tinha sido feito para separar o processo. Segue assim a sessão em tribunal com o ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e os funcionários judiciais Júlio Loureiro e José Silva.