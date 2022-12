A polémica indemnização da TAP, previsões para a passagem de ano e outros destaques TSF

© Ed Jones/AFP

O ​​​​​​​líder do PSD considera que António Costa, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos são responsáveis e cúmplices no caso do prémio de meio milhão de euros recebido pela secretária de Estado Alexandra Reis quando saiu da TAP.

A associação Frente Cívica pediu ao Governo para explicar por que razão nomeou Alexandra Reis, atual secretária de Estado do Tesouro, para a TAP "para, oito meses depois, a destituir".

Já a ex-ministra socialista da Administração Pública, Alexandra Leitão, defendeu que quem exerce cargos políticos deve esperar "um escrutínio maior". Sem se referir ao caso particular de Alexandra Reis, atual secretária de Estado do Tesouro, defendeu que todos os casos deste género devem ser totalmente esclarecidos.

Noutra polémica que envolve o Governo, o PSD quer que António Costa esclareça o alegado envolvimento no afastamento de Isabel dos Santos do Banco BIC, assim como a resolução do Banif, mas o primeiro-ministro pediu mais tempo para responder às questões dos social-democratas.

O presidente do Turismo do Algarve estima que o volume de negócios na passagem do ano na região tenha um acréscimo de 10%. Ouvido pela TSF, João Fernandes sublinha que houve uma subida na procura do mercado nacional e que os valores superam mesmo os de 2019.

Vai chover na passagem de ano? As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para um agravamento do estado do tempo nos próximos dias, com especial incidência nas regiões Norte e Centro.

O ano que se aproxima vai também ficar marcado pelo aumento generalizado de preços que os consumidores irão pagar pelos serviços que usam no dia-a-dia, com a inflação em novembro a atingir os 9,9%.

Olhamos ainda para as melhores imagens do ano que agora termina. Seca, inundações, ondas de calor, frio extremo, sismos ou incêndios. A cada dia que passou, o planeta deu mais sinais de que está a mudar e, em 2022, ao mesmo ritmo que ocorriam fenómenos climáticos extremos, milhões de ativistas percorriam várias zonas do globo para se manifestar.

Ainda esta manhã cerca de 1700 turistas foram retirados do Vale de Petra, no sudoeste da Jordânia, devido às inundações provocadas pelas fortes chuvas dos últimos dias.

Os 335 adeptos impedidos de entrar em recintos desportivos em 2021/22 correspondem ao "valor mais elevado de sempre numa só época desportiva", com quase metade do Sporting, revela esta segunda-feira um relatório sobre violência associada ao desporto.