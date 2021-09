A polémica mudança do Constitucional para Coimbra e as respostas de Cabrita sobre festejos do SCP

© Jorge Carmona / Global Imagens (arquivo)

Entre os assuntos que marcaram a manhã da TSF esta quarta-feira, está a mudança do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra. No Fórum TSF, o PS anunciou que vai optar pela abstenção no voto sobre a proposta do PSD. O PSD respondeu, alegando que os argumentos dos socialistas são fracos.

O parecer entregue pelo Tribunal Constitucional aos deputados sobre a proposta do PSD arrasa a ideia que vai quinta-feira a debate na Assembleia da República. A maioria dos juízes concluiu que a transferência teria uma "carga simbólica negativa", "degradando a perceção pública da autoridade, autonomia e relevância do órgão".

Ainda sobre este assunto, o presidente do PSD, Rui Rio, acusou o Partido Socialista de não querer mudar nada, ao anunciar que se vai abster perante a proposta do PSD. Perante o anúncio feito pelos socialistas, o líder do PSD acusou o PS de "incoerência", por defender sempre que é a favor da descentralização, mas, quando chega "a hora da verdade", não votar a favor das medidas que a concretizariam.

Também esta manhã, os festejos do Sporting estiveram em cima da mesa do Parlamento. O PSD recordou que em maio estava em vigor o estado de calamidade e que, por isso, tanto o Governo como o ministro da Administração Interna tinham poder para impedir ajuntamentos. Apesar de admitir que os festejos "não correram bem", Eduardo Cabrita rejeitou responsabilidades.

Relativamente à pandemia, de acordo com o site Our World in Data, Portugal é o país do mundo com maior taxa de cobertura da população com a vacinação completa contra a Covid-19. O país superou nos últimos dias Malta e regista 81,54% de população com a vacinação completa contra a infeção provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, enquanto Malta tem 80,95% da população totalmente imunizada face à Covid-19 . Em terceiro lugar no 'ranking' mundial surgem os Emirados Árabes Unidos, com 78,80%.

"É o dia mais negro na história da Galp." Esta quarta-feira, é consumado o despedimento coletivo de 140 trabalhadores em Matosinhos, depois de ter sido encerrada a última unidade de produção nesta refinaria. É o fim de um ciclo para muitos trabalhadores, agora com um futuro incerto.

Por último, está prevista para o início da próxima madrugada a descolagem da primeira missão espacial totalmente tripulada por pessoas que não são astronautas profissionais. A tripulação da missão "Inspiração 4", que quer angariar fundos para o combate ao cancro infantil e testar o corpo humano a altitudes extremamente elevadas, é composta por quatro pessoas absolutamente "comuns" e sem qualquer ligação a nenhuma agência espacial.