A polémica presença de Lula no 25 de Abril, Mariana Mortágua é candidata a líder do BE e outros destaques TSF

A manhã informativa da TSF desta segunda-feira fica marcada pela polémica presença de Lula da Silva na sessão solene do 25 de Abril. O tema subiu a debate no F​​​​​​órum TSF.

No ordem do dia está também Mariana Mortágua, que, duas semanas depois de Catarina Martins anunciar que o seu tempo à frente do Bloco de Esquerda estava a chegar ao fim, confirma a sua candidatura à liderança do partido. A deputada promete liderar uma "alternativa à esquerda" e critica António Costa por agitar "o espantalho" da extrema-direita.

Na Turquia, um novo sismo de magnitude 5.6 provocou uma morte, feriu 69 pessoas e destruiu vários edifícios.

Destaque ainda para o Kremlin, que rejeitou o plano proposto na semana passada pela China para resolver o conflito na Ucrânia, salientando que ainda não existem as condições necessárias para uma solução pacífica.

Por fim, mais uma greve na CP. Até às 10h00, foram suprimidos 285 comboios dos 434 programados.