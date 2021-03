A possibilidade da quarta onda, a memória dos que morreram no rio e outros destaques da manhã TSF

Castelo de Paiva © LUSA

Não, não é responsabilidade da pandemia. Desta vez foi mesmo a chuva a alterar os planos do Governo. Foi adiado o prazo para proprietários limparem terrenos e prevenirem fogos. A TSF explica-lhe tudo aqui.

As câmaras municipais de Alenquer e de Vila Franca de Xira querem que o Governo inclua a Ota no processo de Avaliação Ambiental Estratégica anunciado esta semana para escolher o destino do futuro aeroporto de Lisboa. Conheça aqui os interesses defendidos pelos autarcas.

O pior poderá ainda não ter passado. A Organização Mundial de Saúde alertou esta quinta-feira para o aumento de novos casos de contágio pelo SARS-CoV-2 na última semana na Europa, indicando que se interrompeu um ciclo de descida que durava há seis semanas. Saiba o que está em causa, aqui.

"Uma nova escalada do vírus está em cima da mesa, mesmo com a vacina", reconheceu também Graça Freitas." Mesmo com a vacina, uma nova escalada do vírus está em cima da mesa, reconhece a diretora-geral da Saúde. Leia aqui o alerta da DGS.

Um dos sobreviventes da queda do voo da Chapecoense - que, em 2016, vitimou 71 pessoas - voltou a sobreviver a um acidente aéreo. A TSF conta-lhe, aqui, os pormenores da história envolta em ironias e acasos felizes.

A coragem dos que ficaram e a homenagem aos que se foram, com a água do rio. Marcelo Rebelo de Sousa, evocou esta quinta-feira, passados 20 anos, a memória das 59 vítimas mortais da queda da Ponte Hintze Ribeiro, que ligava Entre-os-Rios a Castelo de Paiva. A história que nem Portugal nem a TSF esquecem para ler aqui.