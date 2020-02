Primavera antecipada? Fevereiro começa com calor

Para os próximos dias adivinha-se céu limpo ou pouco nublado © Sara Matos/Global Imagens

A semana - e o mês - começou com temperaturas mais amenas, a espreitar a primavera. Em Braga as temperaturas vão mesmo atingir os 24 graus e em Faro os termómetros vão marcar os 25 durante a primeira semana de fevereiro.

Na segunda-feira o Norte e o Centro do país vão ser iluminados pelo sol. As temperaturas máximas vão ultrapassar a marca dos 20 graus em algumas localidades, com Aveiro a chegar aos 23 e Braga um grau acima, conforme prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Também no Centro haverá calor: com Santarém e Coimbra a atingir os 23 graus e Leiria os 24. Mais a Sul, os termómetros marcarão no máximo 20 graus em Lisboa, 22 em Setúbal e 23 em Évora.

Já na terça-feira, o Norte já não apresentará temperaturas tão elevadas, mas, a sul, Faro (25 graus de máxima) e Sagres (24 graus, no máximo) continuarão a fase primaveril.

Para os próximos dias adivinha-se céu limpo ou pouco nublado, e, apesar de haver uma ligeira diminuição das temperaturas na quarta-feira, no final da semana os termómetros voltam a subir.

O site do IPMA indica que não haverá, até ao décimo dia do mês, chuva em território continental, apesar de haver um grau de incerteza associado a previsões com alguns dias de antecipação.

O El País avança também que em Espanha as temperaturas estarão próximas dos valores de primavera ou verão.