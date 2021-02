A professora Sílvia já não tem de subir ao monte para dar aulas

© Pixabay

A professora Sílvia São Miguel esteve mais de dois meses a pedir ajuda às operadoras de internet. A rede que tinha em casa era fraca e insuficiente para aulas virtuais.

"Estávamos a cerca de 800 metros para além do limite máximo no qual as operadoras asseguravam um serviço razoável, de maneira que aqui toda a gente resolvia a situação com aquelas 'internets' portáteis, os hotspots", conta à TSF.

No primeiro confinamento, "estava tudo agarrado à internet, tudo em teletrabalho" e a professora confessa que mal conseguir abrir o e-mail, "quanto mais fazer videoconferências".

Sílvia São Miguel pegou no carro, conduziu alguns quilómetros e improvisou uma sala de aula na mala do carro. Pendurou um quadro, havia livros e a internet funcionava. Foi remediando a situação durante dois meses.

Quando a história saiu na comunicação social, recebeu uma chamada de uma operadora e tudo se resolveu em poucas horas.

"No próprio dia puxaram a fibra aqui para o nosso sítio e, no dia seguinte, estavam a entrar com o router em casa", afirma.

Com o retomar das aulas à distância, Sílvia São Miguel garante que os professores, apesar de exaustos, vão dar o melhor.

"Ser professora é uma missão e é nos momentos de crise que essa missão tem de vir ao de cima", garante.

Sílvia São Miguel afirma que muito se aprendeu durante o primeiro confinamento, limaram-se arestas e confia que o trabalho será melhor.

A professora salienta que nem tudo é mau no ensino à distância, sublinhando que desenvolveu a autonomia dos alunos na realização de tarefas. "Eu vi acontecerem autênticos milagres em alguns alunos", conta.

Sílvia São Miguel não retoma as aulas esta segunda-feira devido a uma baixa, mas espera regressar em breve ao ensino seja na escola ou em casa, onde a internet não voltou a dar problemas.