Para a diretora da rádio Organização das Nações Unidas (ONU) em português, o grande segredo da rádio é a interação entre ouvintes e a antena. Em declarações à TSF, Monica Grayley lembra que a facilidade de interagir com a rádio antecedeu fenómeno das redes sociais.

"Quando falamos, por exemplo de interatividade, algumas pessoas talvez não conhecem a história da rádio e pensam que é uma característica das redes sociais, mas a rádio é a mãe da interatividade. Os ouvintes ligavam para as emissoras de rádio a pedir a sua música, entravam no ar para conversar com os apresentadores e isso ainda acontece. Era o início da interatividade", explicou à TSF Monica Grayley.

A diretora do serviço de notícias em português da ONU afirma que a rádio tem conseguido adaptar-se às mudanças na comunicação social e nas redes sociais.

"Além de ter sido o primeiro veículo de comunicação de massa, a rádio também se manteve atualizada, ou seja, veio a televisão e ela atualizou-se. Vieram as redes sociais e ela também se atualizou. Hoje temos imagens de estúdios de rádio, rádios que transmitem com imagens. Uma das emissoras que é nossa parceira no Brasil, por exemplo, às vezes consegue mais audiência no seu canal de YouTube do que grandes programas tradicionais de televisão e líderes de audiência", acrescentou a diretora da rádio ONU em português.